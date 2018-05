Friezen maken zich niet zo druk om wateroverlast

Friezen maken zich over het algemeen niet zo druk om wateroverlast na flinke regenbuien. Dat blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân, in samenwerking met de NOS. Van de Friese respondenten ervaart net iets meer dan de helft de overlast zo nu en dan als ernstig. Het grootste deel van de Friezen zegt echter nooit met wateroverlast te maken te hebben. Als er dan wel veel regen valt, gaat het voornamelijk om straten die onder water staan.

Mensen uit de gemeente Leeuwarden maakten relatief gezien het meest melding van wateroverlast. Ook in Súdwest-Fryslân en de nieuwe gemeente Waadhoeke werd overlast als gevolg van regenwater gemeld. De meeste respondenten vinden wel dat de gemeente meer moet investeren in de riolering. Ze willen echter niet extra bijdragen in de vorm van een hogere rioolheffing.

Wetterskip

Wetterskip Fryslân is al langer bezig om Fryslân voor te bereiden op de klimaatverandering die eraan komt. Met name ook omdat hoosbuien minder goed verwerkt kunnen worden door het huidige systeem, zo ziet ook dijkgraaf Paul van Erkelens: "Ons watersysteem is uitstekend geschikt om een behoorlijke hoeveelheid regen op te vangen en af te voeren. Maar een hoosbui is een enorme hoeveelheid regen op een kleine plek." Het is moeilijk om op zulke situaties te anticiperen, en daarom is het Wetterskip ook druk bezig om in kaart te brengen hoe Fryslân er op dit moment voor staat.

"Met alle gemeentes samen in Fryslân zijn we stresstesten aan het maken," zo vertelt Van Erkelens. "Met 3D-systemen modelleren we waar de buien eventueel overlast kunnen veroorzaken, en waar deze overlast door wordt veroorzaakt. Deze overlast kan bijvoorbeeld zijn dat tuintjes blank komen te staan, of dat het water op straat blijft staan." Op basis van deze gegevens kan er gekeken worden naar eventuele oplossingen. Volgens Van Erkelens moeten mensen echter wel begrijpen dat niet alle oplossingen vanuit het waterschap kunnen worden geregeld. Veel oplossingen moeten worden gezocht bij de gemeente, bij boeren, maar ook bij de mensen zelf. Minder tegels en meer planten in de tuin is een goed begin, zo vindt Van Erkelens.