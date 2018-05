Oldtimer uit 1937 gestolen: "Maar een paar van in Nederland"

De oldtimer van de familie Boon uit Oldeberkoop is afgelopen weekend gestolen. De familie was een weekendje weg, toen de Packard Six nuit 1937 van het erf werd gestolen. Het gaat om een klassieker, waarvan er maar enkele exemplaren in Nederland rijden. De familie had de auto vier jaar en het voertuig heeft veel emotionele waarde. De familie mocht er graag mee touren. Ze zijn dan ook erg teleursteld over de diefstal, zegt Johnnie Boon.

De kinderen achterin

"De kinderen zaten achterin de auto altijd te glunderen'', vertelt Boon. ''Het is heel jammer. We pakten de auto altijd graag als het mooi weer was, even lekker touren. Iedereen zag je dan mooi door het dorp rijden.''

De auto kan volgens hem niet verkocht worden, zonder op te vallen. Hij roept mensen die iets hebben gezien op zich te melden.