Herinrichting Kazemattenmuseum klaar voor 4 mei

Het monumentenplein van Kornwerderzand is opnieuw ingericht. Ongeveer vijftien vrijwilligers zijn dinsdag druk aan het werk geweest om het klaar te maken voor vrijdag 4 mei. Er worden schelpen verplaatst met kruiwagens en het grint wordt aangeharkt voor nieuwe paden. Maar dat was niet de grootste verandering van de afgelopen maanden, vertelt Anne van Schepen van het Kazemattenmuseum. ''Er was een foutje gemaakt, waardoor een gesneuvelde buschauffeur nooit op het monument heeft gestaan.'' Roelof Lubberts was buschauffeur van de DABO (Drentse Autobusonderneming). Hij sneuvelde toen zijn bus, voor het vervoer van Nederlandse soldaten, op de kop van de Afsluitdijk onder vuur kwam van Duitse vliegtuigen. Zijn naam is nu al op één van de drie monumenten bij Kornwerderzand geplaatst.

Verder zijn de monumenten opgekanpt en zijn ze beter te bekijken. '"Doordat ze op Cortenstaal geplaatst zijn, van dat mooie staal dat roest, komen ze beter naar voren'', vertelt Van Schepen. ''De oude trappen zijn ook vervangen door stalen trappen'', zegt hij. Naast het staal is er ook met beton gewerkt. ''Er is een arena-achtige constructie gemaakt van betonnen elementen. Daar kunnen de mensen op zitten'', zegt hij. Er zijn meer zit- en staanplaatsen gerealiseerd voor de groeiende groep belangstellenden. Vrijdag 4 mei verwacht Van Schepen weer veel mensen bij het monumentenplein, waaronder scholieren, het gemeentebestuur, de krijgsmacht en commissaris van de Koning Arno Brok. De organisatie raadt mensen dan ook met klem aan om te parkeren op de parkeerplaats bij het Afsluitdijk Wadden Center en via de trappen naar het museum te gaan. Mensen die slecht ter been zijn, wordt aangeraden om via Breezanddijk te rijden en dan voor de brug af te slaan naar het museum.