Twee mannen aangehouden voor betrokkenheid drugslab Suwâld

Een 28-jarige man uit Roden en een 35-jarige man uit Assen zijn dinsdagochtend door de politie aangehouden, naar aanleiding van onderzoek bij het drugslab in Suwâld, dat eind vorig jaar werd ontmanteld. De twee zijn opgepakt op verdenking van het produceren van syntetische drugs. Op 12 december vorig jaar werd in Suwâld een groot drugslab ontdekt in een stal naast een boerderij. Na de vondst begon de recherche een onderzoek; er werd met betrokkenen gesproken en ook werd sporenonderzoek gedaan. Op basis daarvan zijn de twee mannen uit Roden en Assen dinsdag ruim vijf maanden later aangehouden.

De bewoner van de boerderij in Suwâld zit sinds december vast. Hij moet zich halverwege mei voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie zal vragen de stal en de boerderij verbeurd te laten verklaren.