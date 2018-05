In Berltsum moet een duurzaam hofje komen, speciaal voor ouderen. De werkgroep "Klein wonen in Berltsum' wil dat het hofje op de plaats van de vroegere basisschool Lyts Libben komt. Het initiatief is ontstaan na een vergadering over Tiny Houses, een jaar geleden in Berltsum. Er was veel belangstelling, onder andere ook van veel ouderen. De gemeente reageert positief. Daarom vertrouwen de initiatiefnemers er op dat de plannen doorgaan. Eind mei is er een informatiebijeenkomst.