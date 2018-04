De politie in Joure zoekt de bestuurder van een elektrische fiets die is doorgereden na een ongeluk. De vrouw reed op Koningsdag in de middag een jongetje aan op de kruising van de Midstrjitte en de Hurddraverswei. De jongen werd op het moment van de aanrijding door een verkeersregelaar geholpen bij het oversteken van het kruispunt.

De vrouw bleef niet staan en botste met het jongetje. Hij raakte daarbij gewond aan het gezicht en aan de rug. De politie roept de vrouw op zich te melden.