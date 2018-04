CDA Dantumadiel diep teleurgesteld over collegevorming

De teleurstelling bij het CDA in Dantumadiel zit diep. De partij zal niet meedoen in het nieuwe college. De eis van de ChristenUnie om een voltijd-wethouder te leveren was het breekpunt. Volgens het CDA is dat niet nodig en ook te duur.

Het CDA bleef bij de laatste verkiezingen de grootste partij, won zelfs stemmen. Maar de partij is bij de formatie van een nieuw college toch buitenspel gezet. CDA-fractievoorzitter Jan Jitse Visser toonde zich maandag in televisieprogramma It Polytburo nijdig op de ChristenUnie. Die partij zette het CDA pas laat in de onderhandelingen aan de kant.

De ChristenUnie vond dat het CDA zich te dominant opstelde. Gevolg is dat het CDA voor het eerst in veertig jaar niet in het dagelijks bestuur van Dantumadiel zit.