Documentaire over vermoorde Maltese journaliste in Slieker

In bioscoop Slieker in Leeuwarden wordt donderdag de documentaire 'Daphne' vertoond. Daarin staat de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia centraal, die eind vorig jaar werd vermoord door een autobom. Caruana Galizia stond bekend als kritisch. De wijze waarop de organisatie van Culturele Hoofdstad op Malta omging met haar dood, zorgde voor ophef bij de Friese organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018. Er is daarom vooralsnog geen officieel contact meer tussen de organisaties van de beide Culturele Hoofdsteden van Europa.

Slieker laat de documentaire zien omdat het donderdag internationale 'Dag van de Persvrijheid' is.