Canadese veteranen planten maple leaf-boom bij De Klinze

Zes Canadese veteranen van de Royal Canadian Dragoons hebben maandagavond, tussen de buien door, een esdoorn geplant in de tuin achter De Klinze in Aldtsjerk. Het blad van de esdoorn - de maple leaf - is het nationale symbool van Canada. De boom is geplant vlakbij de 350 jaar oude koningslinde die daar ook staat, een van de oudste bomen van Fryslân.

De veteranen zijn naar Fryslân gehaald door de Stichting Canadian Liberators voor 4 en 5 mei. Drie jaar geleden werd de 70e bevrijdingsdag nog meegemaakt door een groep van achttien veteranen. Er werd toen ook rekening gehouden met dat het mogelijk het laatste bezoek zou worden gezien hun leeftijd.

De veteranen die deze week in Fryslân zijn, zijn allemaal in de 90, maar voor 90-plussers heel lenig en kwiek. De meesten worden begeleid door kinderen of andere familieleden. De veteranen deden allemaal enthousiast mee aan het planten van de boom. "It is in honour for us to do this", zei Jim Parks. Hij wees er ook nog even op dat het Nederland van 2018 er veel beter bij ligt als dat van 1945. "I'm proud that I was able to contribute to your freedom."

De Canadezen werken deze week een vol programma af. Op maandag waren ze bij de Canadese begraafplaats in Holten en in Kamp Westerbork. Op 4 mei is er een tocht met oude legervoertuigen van Keep Them Rolling door het noorden van Fryslân. Op 5 mei zullen de Canadezen de nationale start van het Bevrijdingsfestival met premier Rutte meemaken. De veteranen zullen dan over de Groningerstraatweg Leeuwarden verlaten. In de tuin van De Klinze komt donderdag een legerkampement opgezet. Daar is op Bevrijdingsdag vanaf vier uur in de middag open huis met een optreden van de Big Band Leeuwarden.

De week wordt afgesloten met een Engelstalige buitendienst op zondagochtend. Stichting Canadian Liberators wil doorgaan met het naar Fryslân halen van Canadezen zolang er veteranen leven die de verre reis kunnen en willen maken. Er wordt al heel voorzichtig gedacht aan een volgende veteranenreis in het jaar 2020, als Nederland 75 jaar vrij is.

Meer informatie over de reis van de Canadezen is te vinden op Klinze.nl.