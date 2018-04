De 11 Fountains-fontein die maandag werd geplaatst bij de Wetterpoarte in Sneek, is meteen weer weggehaald. Het bleek dat de fontein te hoog in het water van de gracht stond. De fontein zal nu worden aangepast en op 7 mei opnieuw een plek krijgen in het water.

De fontein is een ontwerp van de Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol.