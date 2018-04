Vrijwilligers gezocht om burenruzies op te lossen

Friese gemeenten zoeken vrijwilligers die buurtbemiddelaar willen worden. In Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Opsterland loopt een project waarbij vrijwilligers worden ingezet bij het oplossen van conflicten tussen buren. Dat kunnen ruzies zijn over bijvoorbeeld overhangende takken in de tuin of een luid blaffende hond. De buurtbemiddelaar zorgt er in een informele en neutrale setting voor dat conflicten tussen beide partijen worden opgelost door met de betrokkenen in gesprek te gaan.

Succes

Volgens Berber de Boer van Scala, de aanjager van het project, is de buurtbemiddeling in Ooststellingwerf een succes. Daarom start de organisatie, in samenwerking met de politie en de gemeente, nu ook met het project in Weststellingwerf en Opsterland.

Eisen

Volgens De Boer moeten de vrijwilligers wel aan bepaalde eisen voldoen: "Ze moeten goed kunnen luisteren, het hart op de goede plek hebben en zich neutraal op kunnen stellen. Wij bieden de vrijwilligers een training aan, zodat ze goed voorbereid aan de slag kunnen."