Workum haalt watersporters de stad in

Workum is klaar voor het watersportseizoen. Maandag nam de stad officieel twee nieuwe havens in gebruik: de Stedspôle-haven en de Klameare-haven. Wethouder Maarten Offinga onthulde de naamborden van de havens. De havens zijn aangelegd als onderdeel van het Fryske Marre-project met als doel meer watersporttoeristen naar de dorpen en steden te trekken. Tot nu toe lijkt dat in Workum goed te lukken, want de afgelopen tijd liggen er al regelmatig boten.

Beide passantenhavens liggen in het historische stadshart en vanuit de Klameare-haven heb je zelfs uitzicht op de monumentale Sint-Gertrudis-kerk. Plaatselijk Belang nam op de Stadpôle ook nog een groot houten speelschip in gebruik, dat met steun van de gemeente en een groot aantal sponsoren gerealiseerd kon worden.