Een slimme automobilist heeft maandagmiddag een beginnende brand geblust bij een boerenbedrijf aan de Wielwei in Doniaga. De man reed er langs, na zijn werk, toen hij vlammen zag in een schuur. Hij reed het erf op, ging de schuur in en bluste het vuur met de poederblusser die er hing.

De man heeft daarmee voorkomen dat de rest van de schuur in brand vloog en de stal met jongvee ernaast. Het vuur was ontstaan in een scootmobiel die aan de lader stond.