Record aantal reeën in Alde Feanen geteld

Een record aantal reeën loopt momenteel rond in Nationaal Park de Alde Feanen. Vrijwilligers hebben daar begin april ruim tweehonderd geteld. It Fryske Gea inventariseert het aantal reeën in de Alde Feanen al bijna veertig jaar. Het was de laatste jaren aardig stabiel, maar dit jaar is wel een uitschieter.

Volgens It Fryske Gea is het tellen een hele uitdaging, want het is een groot gebied, met veel water, waardoor niet alles even gemakkelijk te bereiken is. De vrijwilligers waren te voet, of met de auto en de boot.