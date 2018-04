Op de plek van de oude J.J. Boumanschool aan de Hantumerwei in Dokkum komen zorgappartementen. Het gebouw is verkocht aan een projectontwikkelaar. Die sloopt het en zet er een nieuw gebouw neer. Zorgorganisatie Talant huurt het daarna. Talant heeft nu nog een woongebouw aan de Omloop in Dokkum, maar dat voldoet niet meer aan de eisen.

Het oude schoolgebouw heeft jaren leeg gestaan en is ook nog wel tijdelijk verhuurd geweest.