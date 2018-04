Het CDA in de gemeenteraad van Leeuwarden maakt zich zorgen over kunstenaarsdorp Asgaard. Dat ligt vlakbij sportpark Kalverdijkje in de stad.

Volgens het CDA is het terrein verwaarloosd en is het niet toegankelijk. Er zou bovendien sprake zijn van illegale bewoning. Als dat inderdaad zo is, moet de gemeente optreden, vindt het CDA in Leeuwarden.