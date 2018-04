Rens Kroes komt met nieuw bedrijf, en eet ook weleens chips

Gezond eten en leven, daar houdt Rens Kroes zich al jaren mee bezig. De voormalige inwoonster van Eastermar woont deels in New York, deels in Amsterdam. Ze is bezig met alweer een nieuw, haar vijfde, boek. "Ik heb het echt druk, maar het is superleuk. Het is mijn hobby en het maakt mij gelukkig. Ik krijg er energie van," vertelt ze in De middei fan Fryslân die maandag met haar belde, omdat ze jarig was. Ze is 31 jaar geworden. "Gisteren heb ik dat al gevierd met mijn Amerikaanse vriend. We zijn al tien jaar bij elkaar." En nee, er is nog geen trouwdatum. "Hij heeft me nog niet gevraagd, maar het wordt wel tijd," lacht ze.

Het nieuwe boek gaat ook weer over eten, maar ook meer over lifestyle, bewegen en ontspannen. "Ik laat zien hoe ik leef en wat mijn inspiratie is." En ook Rens Kroes koopt weleens een zak chips in de winkel. "Ik hou van chips en patat, maar vind het ook leuk om te experimenteren om gezonde opties te maken."

Eind mei lanceert ze een nieuw bedrijf. Wat voor bedrijf dat is, wil ze nog niet verklappen. "Het heeft wel met eten te maken."