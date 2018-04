Een vrouw uit Drachten heeft een werkstraf van 40 uur gekregen vanwege winkeldiefstal. Ze was vlak achter elkaar drie keer betrapt, maar is in het verleden al vaker in aanraking gekomen met politie en justitie. Ze is verslaafd aan drugs. De laatste keer dat ze werd betrapt, was voor haar zelf de druppel.

Ze meldde zich bij de verslavingszorg en wacht nu op een oproep voor een behandeling. Om dat proces niet te verstoren, gaf de rechter haar een werkstraf.