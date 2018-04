Dijkstra Draisma bouwt complex scholen met sporthal Damwâld

Bouwbedrijf Dijkstra Draisma gaat het nieuwe sportcomplex met sporthal in Damwâld ontwerpen en bouwen. De Campus Damwâld moet verrijzen aan de Badhuisweg die wordt heringericht. Het is de bedoeling dat het openbaar en het christelijk onderwijs en de sporthal voortaan meer zullen gaan samenwerken. Het nabijgelegen kindercentrum De Blokkendoos zal er ook bij worden betrokken. Het nieuwe gebouw moet over twee jaar klaar zijn.

Niet op het gas

De nieuwe gebouwen worden niet op het gasnetwerk aangesloten. Ze krijgen een alternatieve energievoorziening. Het omringende gebied krijgt een groene uitstraling en er komen mogelijkheden voor natuureducatie. De bestuurders van het openbaar en christelijk onderwijs willen dat het onderwijs en de sportvoorziening onder één dak komen.

Auto's te gast

Als de Badhuisweg opnieuw ingericht is, zijn auto's er te gast. Aan de weg liggen ook andere voorzieningen, zoals woningen van Talant en appartementencomplex Nij Tjaarda voor senioren. Campus Damwâld wil graag een directe verbinding hebben met het parkje waar de bewoners van Nij Tjaarda vaak komen. Het parkje dient dan tevens als ontmoetingsplek voor jong en oud.