Man moet cel in voor oplichting via Marktplaats

Een man (27) uit Heerenveen moet tien maanden de cel in omdat hij mensen en webwinkels heeft opgelicht. Hij bood met zijn vrouw boeken en speelgoed te koop aan op Marktplaats. Kopers betaalden wel, maar kregen niets. Ze kochten via webwinkels ook dure kinderwagens en kinderstoeltjes, maar betaalden die niet. Ze verkochten de spullen door via Marktplaats. Als afleveradres gebruikten ze huizen die op Funda te koop werden aangeboden. Vlak voor het bezorgen veranderde de man het afleveradres en haalde het spul dan op bij een ophaalpunt. Zijn vrouw is ook opgepakt, ze moet later dit jaar voor komen.

Het viel een medewerker van het afhaalpunt in een supermarkt op dat veel pakketten met verschillende adressen door dezelfde persoon werden opgehaald. Hij schreef het kenteken van de auto op en belde de politie. Naast de oplichting vond de politie ook een hennepkwekerij in de flat van de man.