Verkeer op de Afsluitdijk moet de komende tijd rekening houden met extra reistijd. Dat heeft te maken met werk aan het asfalt en de vangrails. Vanwege dat werk mag er minder hard worden gereden en zijn de rijstroken smaller. Dat geldt op werkdagen, behalve vrijdag, van 7.00 uur 's morgens tot 20.00 uur 's avonds.

Er zijn ook drie dagen dat een stuk rijstrook van zo'n vijf kilometer helemaal is afgesloten. De eerste daarvan is komende donderdag bij Den Oever. De andere twee volgen in juni.