VVD en CDA willen verder met Weststellingwerfs Belang

VVD en CDA in Weststellingwerf willen verder met Weststellingwerfs Belang als nieuwe coalitiepartner. Beide partijen zien een samenwerking met Sociaal Duurzaam Weststellingwerf niet zitten. Ze vinden het nieuwe SDW een partij die zijn bestaansrecht nog moet bewijzen en hebben twijfels over de stabiliteit van de partij. Bovendien staan er punten in het verkiezingsprogramma van SDW die teveel verschillen van hun eigen programma's.

VVD en CDA kiezen daarom voor WB, hoewel deze coalitie met 11 zitten in de raad een minder grote meerderheid heeft dan de 14 die ze samen met SDW zouden hebben. VVD en CDA vinden dat geen probleem, omdat ze niet vanuit een machtspositie willen werken. De drie partijen gaan nu verder onderhandelen om tot een coalitieakkoord te komen.