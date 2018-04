Finalisten Lietfestival bekendgemaakt

De tien finalisten van Liet 2018 zijn maandag in De Middei Fryslân bekendgemaakt door Yvonne Bleize, voorzitter van Liet. De finalisten zijn: Klaske, Lammy Bruyns & Friends, Toussaint, Days to Imagine, Astrid en Else, Albert van der Tuin, Berend Riemersma, Else, Stonecrobs en Sequens.

De tien finalisten zijn afkomstig uit een lijst van vijftien deelnemers die een vakjury al eerder had geselecteerd. De vijftien nummers zijn de afgelopen twee weken te horen geweest bij Omrop Fryslân en het publiek kon op zijn of haar favoriet stemmen. Er zijn 2.200 stemmen uitgebracht. De stem van het publiek telt voor een vierde.

De tien finalisten brengen op 13 mei hun nummer ten gehore. De winnaar doet voor Fryslân mee aan Liet International 2018, dat op 23 mei plaatsvindt. Aan de Europese competitie doen talloze muzikanten mee afkomstig uit Europese regio's waar een minderheidstaal wordt gesproken. Beide finales (Liet en Liet International) worden gehouden in Neushoorn in Leeuwarden.