Antoinette de Jong naar Team LottoNL-Jumbo

Antoinette de Jong heeft een nieuw schaatsteam. De 23-jarige schaatsster tekende maandag een tweejarig contract bij Team LottoNL-Jumbo. De Jong vormt met Olympisch kampioene op de 3000 meter Carlijn Achtereekte en de juniorenwereldkampioene Joy Beune de damesploeg. Het afgelopen seizoen pakte De Jong de nationale titels op de 3000 en 5000 meter. Op de Olympische Spelen in Zuid-Korea haalde ze zilver op de ploegenachtervolging en brons op de 3000 meter.

Antoinette de Jong komt over van Team Justlease.nl. In 2014 werd ze wereldkampioene allround bij de junioren. Bij de senioren behaalde ze brons op het EK allround in 2016 en 2017 en brons op het WK allround van 2016. "Ik ben heel blij met de overstap naar LottoNL-Jumbo. Het is een sterke ploeg met optimale begeleiding en faciliteiten. Ik ben ervan overtuigd dat ik met trainer Jac Orie een nieuwe stap kan zetten in mijn carrière. Bovendien is het mooi om met Carlijn en Joy te trainen."