Nieuwe inspraakvorm Ternaard stapje dichterbij

Het zogeheten 'omgevingsproces' voor Ternaard is een klein stapje dichterbij gekomen. Zo'n proces is een nieuwe wijze van inspraak van de regio over het eigen gebied. Inwoners van Ternaard grepen naar deze mogelijkheid, om meer grip te krijgen op de gaswinning, die de NAM daar wil uitvoeren. Naast de inwoners en de regionale organisaties, zijn de gemeente Dongeradeel, de provincie, Wetterskip Fryslân, het ministerie van Economische Zaken en de NAM bij zo'n proces betrokken.

Na een verkenning blijkt dat er inderdaad kansen zijn voor die inspraakvorm. Volgens burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel betekent dit echter niet dat de kans nu groter is geworden, dat de gaswinning kan worden tegengehouden.