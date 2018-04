Oorlogsverhalen: Yfke de Hoop bij Wijnaldum

Verhalen van mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, zijn er steeds minder. Toch zijn ze er nog. Vaak zijn het nu jeugdherinneringen van mensen die als kind of jongere de oorlog meemaakten. Ze zijn nu in de tachtig of negentig jaar en hebben verhalen van meer dan zeventig jaar geleden. Als ze er over praten, is het echter alsof het gisteren was.

Yfke de Hoop-Schat (1931) woont nu in Harlingen, maar groeide op op een boerderij bij Wijnaldum. In de nacht van 14 mei 1943 ging het mis. Een Brits vliegtuig werd neergeschoten en stortte bij de boerderij neer. Het staat haar nog altijd helder voor de geest.

"'s Ochtends om vijf uur kwam onze vader bij ons in de slaapkamer. Als de sodemieter uit bed, want er dondert een vliegtuig neer, zei hij. Het was allemaal vuur. Moeder ging gauw naar de kamer om de luiken dicht te doen, want er vloog van alles rond. Het was heel heftig. Rondom de boerderij lagen zes lijken. Voor de ramen, achter de schuur en één man was door het dak en de zolder achter de paarden gevallen. Een stuk van het vliegtuig lag in de gracht, een deel in het weiland bij de weg. We hebben echt geluk gehad. Als het op de schuur was gekomen, was alles afgebrand. De bomen hebben het tegengehouden. Het was afschuwelijk, niet om aan te zien al die dode lichamen. Verschrikkelijk. 's Ochtends waren er allemaal mensen om te kijken. Ook Duitsers, die zijn wel acht weken bij ons op de kost geweest. Onze moeder moest koken voor die mensen. Ze probeerde ook een beetje Duits te praten. Nimmen Sie noch in bytsje, zei ze dan."