Sneker scholen druk met voorbereiding op At the Watergate

Op middelbare scholen in Sneek is het druk, ook al is het meivakantie. De drukte komt niet van leerlingen die les hebben, maar van medewerkers van Empatec. Zij verbouwen bijna alle scholen tot hostel. Volgende week worden de drieduizend deelnemers aan het muziekfestival At the Watergate daar ondergebracht. Maandagmorgen is begonnen met de megaklus. Dat gebeurde in het gebouw De Diken van het praktijkonderwijs in Sneek.

At the Watergate wordt van 9 tot en met 11 mei gehouden op diverse locaties in Súdwest-Fryslân. Het is een onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018.