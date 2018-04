Matthew Steenvoorden gewoon in de basis bij Cambuur

Matthew Steenvoorden is dinsdag gewoon inzetbaar bij SC Cambuur, dat het in de play-offs moet opnemen tegen FC Dordrecht. De verdediger viel zaterdag tegen Telstar uit met een knieblessure, maar die is op tijd hersteld en dus kin hij naar eigen zeggen spelen: "Het gaat goed gelukkig. Het was vandaag op de training meer om te testen en alles ging goed, dus dat is prima", vertelt Steenvoorden. De consequentie is dan dat hij in de basis begint, zegt trainer René Hake: "Als hij zegt dat hij inzetbaar is, dan speelt hij." Verder is de selectie van de Leeuwarders goed uit de wedstrijd tegen Telstar gekomen. "Iedereen stond op het trainingsveld, dus dat is goed", concludeert Hake, die niets over de opstelling wil zeggen.

Beide wedstrijden die Cambuur dit seizoen tegen Dordrecht speelde, werden met 3-0 gewonnen. Toch staan die duels volgens Hake los van de komende play-offwedstrijden. "We benaderen het als een gewone wedstrijd, maar we beseffen de belangen natuurlijk wel. Qua spanning in de groep merk ik niets anders dan anders."

De eerste wedstrijd tegen Dordrecht is dinsdagavond om 20.45 uur. De return is zaterdag, op bevrijdingsdag, om diezelfde tijd in Leeuwarden.