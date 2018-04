Friese projecten verwachten geen problemen op Malta

Friese projecten, die samenwerken met Malta in het kader van Culturele Hoofdstad, blijven gewoon samenwerken. De organisatie van Culturele Hoofdstad LF2018 heeft vorige week besloten geen officiële vertegenwoordigers meer naar Malta te sturen. Dat blijft zo, zolang de organisatie van de Culturele Hoofdstad Valletta geen afstand neemt van de kwetsende toon, die vooral de nabestaanden van een vermoorde journaliste treft.

Opera Spanga

Een van de projecten, waarin wordt samengewerkt met Malta, is Aïda van Opera Spanga. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de opera, die zowel in Fryslân als op Malta wordt opgevoerd. Het was de bedoeling dat de organisatie van LF2018 in september naar Malta zou, om de opera Aïda bij te wonen. Dit gaat voorlopig niet door. Regisseuse Corina van Eijk laat weten dit jammer te vinden. "Het is natuurlijk leuk als er een grote, belangrijke delegatie komt kijken. Maar het is nog ver weg, wie weet komt het nog goed.''

Van Eijk verblijft momenteel op Malta. Ze laat weten dat de commotie over de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia, en hoe hiermee onder andere door Valletta wordt omgegaan, enorm leeft. "Er wordt veel over gepraat en gediscussieerd.'' Verder hebben ze weinig te maken met de organisatie van Valletta 2018.

Potatoes go Wild

Het project 'Patatoes go Wild' over het dichten en de aardappel in Fryslân en Malta duurt al enkele jaren. Froukje de Jong van het project zegt dat ze geen last van de onrust hebben. '''t projekt is klaar met de presintasy fan'e gedichtebundel begin deuze maand'', vertelt De Jong in het Bilts. Verder heeft De Jong bijna geen contact met de organisatie van Valletta 2018 gehad. ''Wy hewwe fooral 'n prot drekt kontakt had met de dichters en kûnstners.'' Wel is de Friese dichter Arjan Hut uitgenodigd, om in augustus naar een Maltees dichtersfestival te gaan.