Personeel hoveniersbedrijf Donkergroen kan aandelen kopen

Medewerkers van hoveniersbedrijf Donkergroen uit Sneek kunnen vanaf dinsdag aandelen in hun eigen bedrijf kopen. Donkergroen, dat landelijk in de top drie van groenbedrijven staat, is daarmee het eerste bedrijf in deze sector dat dat doet.

"We doen dit uit waardering en behoud. Werknemers kunnen delen in de winst, zo zijn ze meer betrokken en verbonden bij het bedrijf en we hopen zo nieuwe medewerkers aantrekken," vertelt directeur Anja Kanters. "En we kunnen zo onze zelfstandigheid naar de toekomst behouden. Werknemers worden letterlijk voor een deel eigenaar en zo kun je met elkaar nog beter presteren. Als iedereen er belang bij heeft, is dat het behoud van het bedrijf."

Het is niet alleen een signaal voor de werknemers, maar ook naar de klanten toe. "We houden de aard van het familiebedrijf overeind." Een aandeel kost 31,66 euro, voor mensen die gauw besluiten mee te doen is er instapkorting.