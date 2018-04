"Gemeente had meer aandacht voor tegenstanders Zwarte Piet"

Dat de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum, in november vorig jaar, zo uit de hand kon lopen, kwam omdat de politie en de gemeente Dongeradeel meer aandacht hadden voor de tegenstanders van Zwarte Piet en veel minder voor de voorstanders. Dat schrijft NRC Next in een reconstructie gemaakt op basis van officiële documenten, die de krant via een WOB-procedure had opgevraagd.

De tegenstanders van Zwarte Piet hadden van de gemeente toestemming gekregen, om te demonstreren. Die vergunning werd echter ingetrokken, nadat voorstanders de A7 bij Joure blokkeerden. Intussen kwamen extreemrechtse voorstanders en voetbalhooligans met zwaar vuurwerk Dokkum wel binnen. Omdat de gemeente en de politie bang waren, dat de situatie in de stad uit de hand zou lopen, werd de vergunning voor de tegenstanders van Zwarte Piet ingetrokken.

Begin juni dient de rechtszaak tegen de groep die de A7 blokkeerde.