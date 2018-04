Chauffeurs bewust van overlast maar: "Staking enige optie"

In bijna heel Fryslân rijden maandag en dinsdag geen bussen en treinen van Arriva door een staking van het personeel. Voor chauffeurs Thijs Rienks en Theun de Ruiter is staken de enige optie.

"We willen graag dat ons loon op normaal niveau komt. De vorige staking heeft ons weinig opgeleverd, dus we strijden verder. De afgelopen jaren is de werkdruk steeds verder toegenomen. Het is onverantwoord en dat moet naar normale proporties terug. De aansluitingen worden krapper. Soms moeten we een stukje van de route laten vervallen, een halte, om tijd in te halen. Daar heeft de reiziger last van, maar we willen het grootste deel van onze reizigers op tijd naar het eindpunt brengen."

Overlast

Ze zijn zich bewust van de overlast voor de reiziger. "Zo'n staking treft de passagier. Dat vinden we zelf ook het allermoeilijkste, maar het is onze enige optie. We hebben bewust gekozen voor de meivakantie, dan hebben mensen er het minst last van."

De mannen zijn vol vuur. "We gaan ervoor. De werkgevers moeten met deze staking inzien, dat ze weer met ons om tafel moeten. We hopen dat nieuwe stakingen niet nodig zullen zijn. Voor onszelf en voor de passagiers."

Te laat weg

"Het gebeurt regelmatig dat je in de stad rijdt en dat je eigenlijk al van het station had moeten vertrekken. Door het verkeer of het weer kun je zomaar vertraging oplopen", vertelt chauffeur Erik Klabbers. "Of dat je al op het station had moeten zijn, om van bus te wisselen. Voor zo'n buswissel heb je maar twee of drie minuten en dat is niet veel. Er is geen tijd voor een toiletbezoek." Regelmatig vertrekt de bus daardoor te laat. Vroeger was er meer ruimte. "In de FRAM-tijd, zo'n twintig jaar geleden, waren er extra bussen en mensen voor uitloop. Dat is allemaal wegbezuinigd en nu moeten we het zelf oplossen. Ze moeten de diensten ruimer maken, maar dat kost geld."