Bouw glijbaan in zwembad de Blauwe Golf weer vertraagd

Zwembad De Blauwe Golf in Leeuwarden heeft opnieuw vertraging met de bouw van de nieuwe glijbaan. Planning was dat mensen in de meivakantie van de baan konden glijden, maar door nieuwe problemen wordt dat nu verschoven naar de week van 28 mei. De oude glijbaan zou vorig jaar al worden vervangen, maar door verkeerde tekeningen en kritiek op de kleuren werd de bouw eerst uitgesteld.

Een van de nieuwe glijbanen wordt 62 meter lang. Zwemmers kunnen meten hoe snel ze gaan en ze komen op de foto, die wordt doorgestuurd naar hun mobiele telefoon.