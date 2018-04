Politie zoekt naar vermiste man in Franeker haven

De politie heeft het terrein van de Franeker Watersport Vereniging aan de Frisia vanwege een vermissing afgesloten. Een 26-jarige man uit Soest wordt sinds zondag vermist. De man heeft vrijdag met twee vrienden Koningsdag gevierd en is daarna terug gegaan naar hun zeilboot in het haventje. Hij is daar zondagmorgen vroeg nog gezien, maar daarna hebben zijn vrienden het contact verloren.

Toen de man zondag aan het begin van de avond nog niet terug was, hebben zijn vrienden de politie ingeschakeld. Die is nu met de waterpolitie in de haven aan het zoeken.