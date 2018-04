Earnewâld maakt skûtsjevoorstelling te water

Earnewâld komt dit jaar met een skûtsjevoorstelling. De voorstelling heet Myn Skip. Toeschouwers volgen vanaf de waterkant honderd jaar skûtsjehistorie in muziek, dans, beeld, theater en verhaal op het Earnewâldster Wiid. De regie is in handen van Theo Smedes. De live muziek komt van Ella & Her Man en Bigband Friesland. De verhalen worden verteld door skûtsjeskippers. Ook vrijwilligers uit het dorp en van het skûtsjemuseum werken mee aan de productie.

De voorstellingen worden georganiseerd in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 en starten in september.