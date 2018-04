Ondernemer Anton Klapwijk van kaaswinkel De Zuivelhoeve in Leeuwarden vindt dat de gemeente Leeuwarden de regels voor de verkoop van producten op straat moet aanpassen. Klapwijk vindt dat de regel soepeler moeten worden, omdat het de gezelligheid in de stad vergroot.

De Zuivelhoeve verkoopt al een aantal jaren op zaterdag producten in een standje voor de winkel in de Lytse Tsjerkstrjitte, maar moet daar van de gemeente nu mee stoppen omdat er geen vergunning voor is verleend.