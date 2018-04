Bijna een op vijf jongeren in Leeuwarden krijgt jeugdzorg

Nergens in Nederland helpt de Jeugdzorg in verhouding zoveel jongeren als in Leeuwarden. Achttien procent van de jongeren tot 18 jaar in de Friese hoofdstad krijgt die hulp, terwijl dat landelijk gemiddeld maar elf procent is. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Steeds meer jongeren krijgen zorg

Landelijk is het aantal jongeren met jeugdzorg gegroeid van 366.000 in 2015 naar 405.000 vorig jaar. Vooral de hulp die verleend wordt door wijk- en buurtteams neemt toe. Ook het aantal jongeren dat niet meer thuis woont om zo hulp te krijgen, is gestegen. Daarbij gaat het vooral om wonen onder begeleiding of kamertraining.

Jeugdwet

De wijk- en buurtteams zijn er gekomen na de invoering van de nieuwe jeugdwet. Omdat niet alle gemeenten al in 2015 informatie hebben aangeleverd, is het moeilijk te zeggen of het een en ander komt doordat het aantal jongeren met problemen is toegenomen. Het kan ook komen doordat nu meer gemeenten die informatie wel hebben gegeven.