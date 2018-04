Streppel: "Dit was niet goed van onze kant"

"Deze wedstrijd was niet goed van onze kant", zei Heerenveen-trainer Jurgen Streppel na afloop van de 3-0 afstraffing bij NAC Breda, zondagmiddag. Streppel: "De wil bij NAC om te winnen was groter dan bij ons. Ik heb geen idee waarom wij niet goed waren. Dit komt compleet uit de lucht vallen. We hebben het de afgelopen weken heel goed gedaan met z'n allen. Maar vandaag was de vechtlust bij NAC veel groter dan bij ons."

Streppel steekt de hand in eigen boezem dat de prestatie van zijn ploeg niet goed was: "Het is me niet gelukt om de jongens klaar te maken voor deze wedstrijd. Het is dus ook mijn verantwoordelijkheid dat het vandaag niet liep."

Vroege wissel Pierie

Opvallend in de eerste helft was de vroege wissel van Kik Pierie. Hij werd al na 22 minuten, toen de stand als 2-0 was voor NAC, vervangen door Lucas Woudenberg. Streppel: "Kik had al een gele kaart, dus dat was vragen om problemen. Bovendien wilde ik een signaal geven dat het zo niet langer kon."

Pierie vond zelf de vroege wissel teleurstellend. "Natuurlijk baal ik hiervan. Maar ik kan er niet lang wakker van liggen. Ik moet door. We waren vandaag als team ondermaats. Dus we gaan kijken wat er beter moet, en dan proberen de play-offs veilig te stellen", zegt Pierie.

Feyenoord

Heerenveen heeft een ticket voor de play-offs nog in eigen hand. Ze staan nu op de zevende plaats, terwijl een plek bij de eerste acht nodig is voor de play-offs. Volgende week spelen de Feansters thuis de laatste competitiewedstrijd tegen Feyenoord. "We staan zevende, dus we hebben het nog in eigen hand. Maar we zullen dan wel anders voor de dag moeten komen dan we vandaag hebben gedaan", besluit Streppel.