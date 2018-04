Zondagshoofdklasser VV Heerenveen heeft zondag met 1-0 verloren van De Bataven uit Gendt. VV Heerenveen kreeg in de 4e minuut een penalty, maar die ging er niet in. Enkele minuten later scoorde De Bataven wel. De mannen uit Heerenveen waren nog een paar keer dichtbij de gelijkmaker, maar de bal ging er niet in.

Zaterdag verloor ook de andere Friese zondagshoofdklasser, Sneek Wit Zwart.