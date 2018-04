SC Heerenveen doet slechte zaken na verlies bij NAC Breda

Sportclub Heerenveen heeft slechte zaken gedaan met het oog op de plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. In de op een na laatste speelronde ging de ploeg van trainer Jurgen Streppel hard onderuit bij NAC Breda. Het werd 3-0 voor de Brabanders.

Heerenveen zakt door het verlies van de zesde naar de zevende plaats in de eredivisie. De beslissing welke ploegen meestrijden om Europees voetbal valt daarom volgende week, wanneer Heerenveen thuis tegen Feyenoord de laaste reguliere competitiewedstrijd speelt.

NAC start fel

NAC Breda begon sterk aan de wedstrijd en stond binnen een kwartier al op 2-0 voorprong door goals van Fernandes en oud Heerenveen-speler Te Vrede. Pas na 25 minuten kwam het eerste wapenfeit van de Veensters na een schot van afstand van Rojas. Ook Zeneli schoot van afstand op het NAC-doel, maar echt gevaarlijk werd Heerenveen niet. NAC was feller en scherper en hield de 2-0 voorsprong tot de rust vast.

In de tweede helft deed NAC er meteen een schepje bovenop en Mari scoorde de 3-0. Høegh was daarna nog dichtbij de 3-1, maar kreeg de bal er niet in. En zo bleef de 3-0 in het voordeel voor NAC op het scorebord staan. Heerenveen moet volgende week tegen Feyenoord er nog vol tegenaan om een play-off ticket veilig te stellen.

NAC Breda - SC Heerenveen 3-0 (2-0) 6. Fernandes 1-0, 12. Te Vrede 2-0, 47. Mari.

Opstelling SC Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Bulthuis, Pierie (23. Woudenberg), Thorsby, Kobayashi, Van Amersfoort, Rojas, Ghoochannejhad (67. Veerman), Zeneli (75. Schmidt).