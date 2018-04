Zeilster Marit Bouwmeester heeft de wereldbekerwedstrijd in het Franse Hyères in stijl afgesloten. De Wartenster was zaterdag al zeker van de winst in de Laser Radial-klasse met alleen de medal race nog voor de boeg, maar wist zondag ook die afsluitende medal race te winnen. "Als je zeilt, kun je maar beter alles geven en proberen de race te winnen en ik ben blij dat dat me gelukt is.''

Monika Mikkola uit Finland werd tweede in het klassement. Paige Railey uit de Verenigde Staten werd derde.