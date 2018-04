Oud-wethouder Tytsjerksteradiel: "Dit raakt mij persoonlijk"

"De PvdA werd na een simpel gesprek aan de kant gezet. En dat na 72 jaar positief samenwerken tussen CDA en PvdA. Dat raakt mij persoonlijk." Dat zei oud-PvdA-wethouder Houkje Rijpstra zondag in het radioprogramma Buro de Vries. De Partij van de Arbeid komt, zo bleek deze week, niet terug in het nieuwe college van Tytsjerksteradiel. Rijpstra was bijna twaalf jaar actief in het gemeentebestuur en kwalificeerde deze actie als 'heel on-Tytsjerksteradiels'." Volgens de oud-wethouder zorgt de gang van zaken voor veel wrevel: "Zo ga je niet met mensen om."