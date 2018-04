Schaatser Sven Kramer wordt vader. De Olympisch kampioen maakte dat zondagochtend zelf bekend op twitter.

Met een plaatje van het boek van Kluun 'Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt!' werd de komst van de nieuwe Kramer-telg aangekondigd. Eerder dit jaar waren er al geruchten over een mogelijke zwangerschap van de vriendin van Kramer: Naomi van As. Dit kwam omdat Kramer na de 5000 meter op de Olympische Spelen naar zijn buik wees, en daarna naar zijn vriendin. Later zei hij dat dit een grapje was, en dat het stel nog niet een kindje verwachtte. Een paar maanden later is het wel zover.