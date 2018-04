De politie is op zoek naar iemand die meer kan vertellen over een ongeluk bij Kootstertille. Zondagochtend werd daar een zwaar beschadigde BMW aangetroffen. De auto stond bovenop de rotonde op de Jisteboerewei. De politie vond de auto om half zeven 's ochtends, en heeft de wagen in beslag genomen. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Er was niemand meer bij de auto aanwezig.

— Wijkagent Kroes (@BuurtagentKroes) April 29, 2018