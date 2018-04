Nyck de Vries pakt eerste podiumplek van het seizoen

Formule 2 coureur Nyck de Vries van Uitwellingerga heeft zondag zijn eerste podiumplek van het seizoen gepakt. De Fries behaalde in de sprintrace in Azerbeidzjan de derde plaats. Een zeer goede prestatie omdat De Vries als veertiende aan de start mocht verschijnen. Deze slechte startplaats kreeg hij doordat hij zaterdag in de hoofdrace door een stuurfout uitviel, en dus geen punten kon pakken.

Al meteen bij de start was De Vries goed weg, en kon hij tegenstanders inhalen. De overwinning in Baku ging naar de Engelsman George Russell en de Brazilliaan Sergio Sette Camara werd tweede.