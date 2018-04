Arriva: "Zorg voor alternatief vervoer!"

Arriva roept reizigers op om maandag en dinsdag voor alternatief vervoer te zorgen. Beide dagen rijden er geen of amper bussen en treinen van Arriva vanwege een staking in het streekvervoer.

De vakbonden en het personeel willen hardere afspraken met werkgevers over het verminderen van de werkdruk. De treinen van de NS rijden wel volgens de normale dienstregeling. Het NS-personeel valt onder een andere CAO. Arriva adviseert reizigers om naast de website van de vervoerder, ook de social media goed in de gaten te houden voor het laatste nieuws over de staking.