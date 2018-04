Speciaal festival voor artiesten met asielachtergrond

Op het bevrijdingsfestival in Leeuwarden is aankomend weekeinde niet alleen een regulier festival, maar ook een speciaal onderdeel voor artiesten die in een asielzoekerscentrum wonen of hebben gewoond. Ze komen vanuit het hele land naar Leeuwarden. Het festival Onderweg is onderdeel van het Bevrijdingsfestival. Er zijn muzikanten, film- en theatermakers en dichters. De optredens zijn in de stadsoase, het nieuwe publiekscentrum van Culturele Hoofdstad. Het festival Onderweg is een initiatief van Stichting Vrolijkheid en Iepen Up.

De stichting organiseert creatieve workshops in asielzoekerscentra in Nederland, met dans, muziek en film. Iepen Up is onderdeel van Culturele Hoofdstad en richt zich op actuele vraagstukken.