Politie wil samenwerking met ICT-bedrijven tegen cybercrime

Cybercrime is een steeds groter probleem en ook in het Noorden neemt het aantal gevallen van digitale oplichting toe. Dat constateert de politie Noord-Nederland. Die wil nu in samenwerking met ICT-bedrijven de strijd aangaan tegen cybercrime.

Omdat lang niet alle gevallen van deze vorm van criminaliteit worden gemeld, is het voor de politie moeilijk om in te schatten hoe groot het probleem precies is. "Veel mensen en bedrijven schamen zich dat ze in de oplichtingspraktijken zijn getrapt", zegt plaatsvervangend politiechef Ronald Zwart. Hij zegt dat er in het Noorden veel ICT-kennis voorhanden is. Hij hoop dat Noord-Nederland een voorbeeldregio kan worden op het gebied van de bestrijding van cybercrime. Zwarter roept mensen en bedrijven op om vooral aangifte te doen.