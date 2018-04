Brandweer in actie voor autobrand in Sneek

De brandweer van Sneek moest in de nacht van zaterdag op zondag in actie komen voor een autobrand.

Op de Edo Jongemastraat in de stad sloegen rond half vijf de vlammen uit het motorcompartiment. De auto stond volgens getuigen vlakbij de flat, waardoor de garagedeur veel schade opliep. De brandweer kon echter voorkomen dat het vuur oversloeg naar het gebouw. De politie onderzoekt de zaak en zou brandstichting niet uitsluiten. De bewoners van de flat moesten korte tijd ergens anders ondergebracht worden, maar konden later in de nacht weer terug naar hun huis.