Cambuur won zaterdagavond in Velsen met 1-0 van Telstar. Daardoor zijn de Leeuwarders als achtste geëindigd in de Jupiler League. De club kan nu aan de slag in de play-offs. Daarin is Dordrecht de tegenstander. Dinsdag staat de eerste wedstrijd in Dordrecht op het programma, zaterdag is de tweede wedstrijd in Leeuwarden.

'Een moeizame 1-0 telt ook'

Trainer René Hake was na afloop niet helemaal tevreden. "Een moeizame 1-0 bij Telstar telt natuurlijk ook. Maar we moeten de wedstrijd eerder beslissen en op slot gooien om het onszelf makkelijker te maken." Cambuur lijkt favoriet in de tweestrijd met Dordrecht, maar daar wilde Hake niets van weten: "We moeten daar goed voetballen om onszelf een goede uitgangspositie te verwerven voor de thuiswedstrijd."

'We moeten winnen tegen Dordrecht'

Aanvoerder Robbert Schilder baalde na afloop van de wedstrijd: "Ik kreeg een gele kaart om niks. Matthew (Steenvoorden) krijgt een schop op zijn knie dus die viel geblesseerd uit. En we hadden veel meer moeten scoren." Toch wil Schilder niet te negatief zijn: "We hebben zes wedstrijden op rij gewonnen. We komen van ver en hebben uiteindelijk de play-offs nog gehaald. Maar er had vanavond nog wel meer ingezeten denk ik." Schilder kijkt uit naar de play-offs: "Het gaat over twee wedstrijden, dat is toch anders, maar in principe vind ik dat wij moeten winnen van Dordrecht."

'Het was vandaag niet om aan te gluren'

"Het was vandaag werkelijk niet om aan te gluren. Maar ik denk dat we onszelf een beetje tekort doen," aldus keeper Erik Cummins "want met wat doelpunten meer hadden we de eerste ronde van de play-offs over kunnen slaan. En twee wedstrijden minder is altijd lekker." Dat lukte uiteindelijk niet, en dus staat dinsdag de wedstrijd tegen Dordrecht op het programma: "Ik denk dat we het aan onze stand zijn om favoriet te zijn, maar het zijn de play-offs en je moet het wel waar maken. Maar het moet beter dan vandaag, anders wordt het heel lastig."